İsrail'de otobüs durağına kamyonlu saldırı!

Terör devleti İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sabah saatlerinde bir kamyon saldırısı gerçekleşti. Saldırının MOSSAD ve ordu istihbaratı Birim 8200'ün bulunduğu Glilot bölgesine yapılması dikkat çekti. Çok sayıda yaralının olduğu olay sonrası İsrail kırmızı alarma geçti. İsrail acil servisi, olayı "terör saldırısı" olarak adlandırdı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sabah saatlerinde bir kamyon saldırısı gerçekleşti.Saldırının konumu, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve ordu istihbaratı Birim 8200'ün bulunduğu Glilot bölgesi.Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya'daki saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Yerel basın, kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu dördü ağır 16 kişinin yaralandığını yazdı.Saldırıyı gerçekleştiren sürücünün Filistinli olduğu tahmin ediliyor.Times of Israel kamyon sürücüsünün bölgedeki silahlı siviller tarafından vurularak "etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.