TUSAŞ'ta yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'sinin yaralandığını ve 5 yaralımızın da durumunun stabil olduğunu ve tedavilerine devam edildiğini açıkladı.

Türk savunma sanayiinin önemli noktalarından biri olan TUSAŞ'ta ne yazık ki bir terör eylemi gerçekleşmişti.Saldırıda savunma sanayii çalışanları hedef alınmış 5 vatandaşımız şehit olmuş ve 22 kişi de yaralanmıştı.Hain saldırının ardından yaralı vatandaşlarımız tedavi altına alınmıştı.Sağlık Bakanlığı'ndan yaralı vatandaşlarımızla ilgili bir açıklama yapıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi.5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.