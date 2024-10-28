Gram altıncılar dikkat! İslam Memiş 'bu kaçınılmaz' diyerek açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın, borsa, döviz kurları için tahminlerini paylaştı. Haftalık ve orta vadeli değerlendirmeler yapan İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle:Yarın 29 Ekim. Resmi kurum ve kuruluşlar bugün öğleye kadar açık. Yarın tam gün resmi tatil, kapalı. Yarın döviz büfeleri ve kuyumcular da kapalı. Para piyasalarında işlem ihtiyacı olanların bugün öğleye kadar bu süreci değerlendirmesi lazım. Salı günü kuyumcular açık, dövizciler açık diye düşüncesi olanlar da bilgisi olsun, Türkiye genelinde kuyumcular ve dövizciler kapalı olacak. Çarşamba günü mesai başlayacak. Bu hafta küresel piyasalarda veri akışı yoğun ancak bizim ajandamızda iki önemli veri var. Perşembe ABD enflasyonu ve cuma da ABD'de 15:30'da önemli bir veri var.Yurt içi piyasalarda önemli veri akışı yok. Bu hafta kısa bir hafta olacak. Şu anda piyasaları olumsuz etkileyecek bir haber akışı görmüyoruz. Orta Doğu'da ise yaşanan gerilim devam ediyor. Gözler yine İran'da. İran bir misillemeye yapacak mı, burayı takip edeceğiz. Böyle bir haber akışı gelirse Orta Doğu kaynaklı olacak bu. Ancak piyasalar jeopolitik gerilimleri sindirdi, bu gelişmeler normalleşiyor.Borsa İstanbul geçen haftayı 8900 puandan tamamladı. 8800-9200'ü teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu hafta yukarı yönlü hareketlerde 9000 üzerinde hareketler olabilir. 9000 üzerindeki ataklar kalıcı olacak mı, asıl soru bu. Bu hafta bunu göreceğiz. Bu hafta önemli bir gelişme daha olacak. S&P'nin Türkiye değerlendirmesi olacak. Eğer Türkiye'nin notu artarsa, pozitif açıklama olursa Borsa İstanbul'da 9000 üzerinde, 9050 ve devamında 9080'e kadar yükseliş beklediğimi söyleyebilirim.Dolar kuru 34.29. Burada yatay baskılanma süreci devam ediyor. Resmi kur tarafında yüksek bir kur var ancak serbest piyasalarda daha düşük, ucuz bir kur var. Bu şekilde değerlendirmek lazım. 37.02'de olan euro/TL, serbest piyasalarda 36.99. Dolar/TL kuur 34.26. Resmi kurdan daha ucuz olduğunu görüyoruz. Dövizde genel itibarıyla düşüş beklentim yok. Yukarı yönlü hareketlerin olası olduğunu anımsatmak isterim. Özellikle dolar mı euro mu sorusunun cevabı bende euro.Ons altın 2742 dolardan satıcılı başladı. Yüksek bir fiyat olduğunu belirttim. Teknik düzeltmeler olmadığı için biz altını ons tarafında bekliyoruz. Dolarda bekliyoruz. Ons altın tarafında bu hafta yukarıda 2770 direnci var ama buna rağmen ben bu seviyelerden şahsen ons tarafına girmeyi tercih etmiyorum. Ne zaman ki 2700 tarafı aşağı yönlü kırılır, teknik seviyelerde kademeli alıma yönelirim. 2630 ve 2600'e kadar aşağıda alanları var ons altının.Gram altın yatırımcısına her zaman diyorum, ons nereye gram altın oraya. Biz TL bazlı işlem yapmadığımız için böyle bir piyasayı tavsiye etmiyoruz. Orada düşüş beklediğimiz için gram altında düşüşler de kaçınılmaz olacaktır ama dolar kuru güçlü durduğu için gram altında, ons altın kadar agresif düşüşler olmayabilir. Bir destek seviyesi söyleyecek olursam 3080 lira diyebilirim. 3000-3500 lira aralığında bir trendde bekliyoruz gram altını. Ons altın ve gram altın tarafında kar satışlarının mutlaka yaşanması gerekiyor.