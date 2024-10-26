130.000 konut anahtar teslimi! “Evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da 130 bin konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirildi.Sevgili Hataylılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Havalimanından buraya kadar ilgi alaka... 1,5 saatte buraya gelebildim. Hakkınızı helal edin. Bugün kardeşlik, barış şehrimiz Hatay'da çok önemli bir tören vesilesiyle birlikteyiz. Bizleri buluşturan Rabbime sonsuz hamdusenalar olsun. Hatay'ı alın dedik ve aldınız. Hatay 1 Nisan'da gerçek belediyecilikle tanıştı. Hatay'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bundan 7 ay önce çok çekişmeli geçen bir yerel seçim süreci yaşadık. En çok hırpalanan şehirlerin başında Hatay geliyordu.Geriye baktığımızda üzüntü ve nice hadiseler gördük. Hatay belediyecilik hizmetlerinde bakımsızlığa terk edilmişti. Hatay gündelik siyasetin, ayak oyunlarının kurbanı olmuştu. Cumhur İttifakı olarak Hataylı kardeşlerimizin çığlıklarına kulak verdik. Tek amacı hizmet olan bir kadroyla sizlerin huzuruna çıktık. 31 Mart gecesi gözümüz kulağımız hep Hatay'da oldu.Hatay'a bakan bir çift göz lazım. Sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki, milletvekilleriyle beraber çift göz de olacak dört göz de olacak. Cumhurbaşkanıyla beraber burası yeniden ayağa kalkacak.Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuna güvenen Hatay halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bugün şu gerçeği üzerine basa basa tekrar söyleyelim, 31 Mart akşamı sandıkların kapanmasıyla seçim yarışı bitmiş, Hatay'a hizmet yarışı başlamıştır. Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz.Cumhur İttifakı olarak sizlerin teveccühüne layık olmaya çalışacağız. Hatay bundan sonra da belediyecilik hizmetlerinde de artık parmakla gösterilecek. Hatay'ı hep birlikte çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Hatay'ın tamamına biz hizmet götürenlerden olacağız. Bizde ayrımcılık olmaz, ötekileştirme olmaz. Bizde aslolan milletimiz takdiridir, muhabbetidir ve hayır duasını almaktır. Siz bize inandınız, güvendiğinizi gösterdiniz. İnşallah bizde her günü fırsat bilecek ve sizlere aşkla hizmet edeceğiz.Başkalarının gündemi ne olursa olsun ittifakımızın birinci gündemi depremzedelerin süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır. Seçim dönemlerinde bile bu önceliğimizi geri plana almadık.2010 yılında 316 bin kişinin öldüğü Haiti'deki depremden 15 kat daha büyük enerji açığa çıkarak bir doğal afetle sarsıldık. Bu depremler Hatay başta olmak üzere 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı. O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle, hüznü, çaresizliği, kıyameti, acıyı yaşadık. Toprağın altında kalan canlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Yüreğimizdeki acı yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk. 3 ay gibi kısa bir sürede 180 bin konutumuzun yapımına başladık. Bugün deprem bölgede 1900 şantiyede 4333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyor.Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve iş yerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 18 bin 404'ü Hatay, 101 bin 254 tanesini teslim ettik. 29 bin 311 konutun daha kuralarını çekip teslim ediyoruz.Hatay'da toplam 152 bin 959 hak sahibimiz var. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacakBiz millete verdiği sözlere sadık bir yönetimiz. Biz bir şeyi yapacağız derse, Allah'tan mani olmazsa yaparız. Hatay'a yaptığımız nakdi yardım 36 milyar 150 milyon lirayı aştı. Hatay'ın ihtiyaçlarını karşılamak için devlet-millet el ele vermiş durumdayız.Terör baronları, emperyalizmin uşakları hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzde aramıza giremez. Türkiye çok büyük devlettir. Biz 2 bin 200 yılı aşan hafıza ile değerlendiriyoruz. Bir adım atmadan her şeyi hesaba katıyoruz. Kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Terörün olmadığı Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Tük, Kürt, Arap demeden 85 milyon kardeşçe yaşayacağız. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Kardeşliğimizi bozamayacaklar.İran hükümetine geçmiş olsun diyorum. İsrail bu anlayışla bir yere varamayacak. Allah'tan bunların kahrını bekliyoruz. İsrail'in oyununa gelinmemeli. Siyonist hükümet bölgesel çatışma arzuluyor.