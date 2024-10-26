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TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı

Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ’a yönelik PKK tarafından düzenlenen hain saldırısı sonrası, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı
Ekleme: 26.10.2024 - 16:48 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:54 / Editör: Fehmi Öztürk
TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı
MİT tarafından 23 – 26 Ekim tarihleri arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon düzenlendi. Özellikle PKK/YPG'nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alınan operasyonlar da, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları vuruldu.

MİT'in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye'nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif olarak kullanıldı. TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildi.


TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı

TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor: MİT’ten PKK’ya TUSAŞ Harekâtı