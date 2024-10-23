FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 3 ilde 9 gözaltı

İstanbul, Bursa ve Manisa'da FETÖ'nün Askeri Yqpılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında FETÖ'nün Askeri Yapılanması içerisinde eylem ve faaliyetler yürüttüklerine dair ifadeler ve teşhisler bulunan, FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan Ankesör/Büfe telefonlarından aranmak suretiyle FETÖ üyeleri ile iletişime geçtikleri tespit edilen dokuz şüphelinin yakalanması için 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Dokuz şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, FETÖ'nün sohbet ve toplantılarına katıldıkları, örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları ve FETÖ'nün Güncel Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttükleri ifade edildi. Öte yandan FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya uygulamaları üzerinden FETÖ propagandası yapan dört kişi tespit edildi.Dört şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Propaganda mahiyetinde paylaşımlarda bulunduklarına dair tespitler yapılan ve gözaltına alınan şüpheliler arasında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni K.G.'nin de bulunduğu ifade edildi.