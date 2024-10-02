İsrail'e atılan füzeler Fatih Portakal'ı rahatsız etti: Sözcü TV'de skandal sözler!

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'den sonra gözünü Lübnan'a dikerken İran siyonist rejime karşı şok bir füze saldırısı başlattı. İran Devlet Televizyonu füzelerin yüzde 80 oranında hedefine ulaştığını belirtirken İsrail de karşılık vereceğini belirtti. Sözcü TV'de ise Fatih Portakal skandal bir yayına imza attı. Fatih Portakal, İsrail'e atılan füzelerden rahatsız olduğunu ilan edercesine, "Tel Aviv maalesef şu an füze saldırısı altında" dedi.

Soykırımcı İsrail ordusuna karşı İran aralarında balistik silahların da olduğu bir füze saldırısında bulundu. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.Sözcü TV'de Fatih Portakal'dan skandal sözler 'Ama Tel Aviv maalesef şu anda füze saldırısı altında'İSRAİL'DE BÜYÜK PANİKSaldırı dalgası sonrası İsrail'de büyük panik yaşandı. Sirenler çaldı, sığınaklara inildi... İran kaynaklarına göre, yaklaşık 500 füze ateşlendi ve ses hızını aşan füzeler de kullanıldı. İran Devlet Televizyonu, füzelerin yüzde 80'inin hedefe ulaştığını belirtti.Sözcü TV'de ise Fatih Portakal yaşanan gelişmeleri haberleştirirken skandal ifadeler kullandı:Fatih Portakal, İran'ın soykırımcı İsrail'e yönelik füze saldırısını yorumladığı esnada, 'Tel Aviv maalesef şu an füze saldırısı altında. İran'ın füze saldırısı altında... 100'den fazla füzenin atıldığını İsrail basını az önce söyledi' ifadelerini kullandı.