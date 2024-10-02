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Beyaz Gazete
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Artvin'de 15,5 kilo esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Artvin'in Borçka ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15,5 kilo esrar yakalanırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Ekleme: 2.10.2024 - 10:26 Güncelleme: 2.10.2024 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Artvin'de 15,5 kilo esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı
Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, uyuşturucu dedektör köpekleri Dergi, Safir ve Zıpkın’ın desteğinde, H.A’nın (37) Uğur köyündeki ikametinde arama yaptı.

TUTUKLANDI

Aramada 15 kilo 500 gram kubar esrar ile 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.A. jandarmadaki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.