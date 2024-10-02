Artvin'de 15,5 kilo esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, uyuşturucu dedektör köpekleri Dergi, Safir ve Zıpkın’ın desteğinde, H.A’nın (37) Uğur köyündeki ikametinde arama yaptı.TUTUKLANDIAramada 15 kilo 500 gram kubar esrar ile 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.A. jandarmadaki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.