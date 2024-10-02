Alparslan Bayraktar duyurdu: Oruç Reis, Somali'ye gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Somali denizlerinde 3 blokta hidrokarbon kaynağı arayacağını bildirmişti.Bayraktar, daha önce yaptığı konuşmada, "Oruç Reis'in mesela Karadeniz'deki görevi bitti, oradaki çalışması bitti, şimdi Oruç Reis'i Somali'ye gönderiyoruz. Benzer şekilde Barbaros Hayreddin veya diğer gemilerimizin de böyle farklı dönemlerde görevlendirmelerini yapabiliriz. Yani mümkün olan en uygun şekilde, en optimum şekilde bu gemilerimizi kullanacağız." demişti.Ankara’da “Enerji Stratejileri Konferansı”nın açılışında konuşan Bayraktar, konuya değindi.Alparslan Bayraktar, MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin cumartesi günü Somali'ye yolcu edileceğini bildirdi.