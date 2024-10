ABD medyası gizli planı duyurdu! İran saldırısına karşı harekete geçiyorlar: İşte İsrail'in vuracağı yerler!

Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen İsrail, Gazze'deki soykırımın ardından Lübnan'a harekat başlatmış, havadan ve karadan Lübnan'ı vuran İsrail'e yanıt İran'dan gelmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının Hamas lideri Haniye ve Hizbullah lideri Nasrallah suikastlarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu. İran Devlet Televizyonu, füzelerin yüzde 80'inin hedefine ulaştığını belirtti.İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı ikinci bildiride, İsrail'e yönelik füze saldırısına dair operasyona 'Gerçek Vaad 2' adının verildiğini aktardı.İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından ikinci bildiriyi yayınladı. Bildiride, işgal altındaki topraklardaki stratejik hedeflere yönelik 'Gerçek Vaad 2' operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu operasyonda Siyonist rejime ait bazı hava ve radar üsleri ile direniş liderlerine yönelik saldırılarda kullanılan üslerin başarılı bir şekilde vurulduğu belirtilen bildiride, 'İsrail tarafından yoğun hava savunma sistemleriyle korunan bu bölgeler yüzde 90 başarı oranıyla hedef alındı' ifadeleri kullanıldı.Bildiride, 'Siyonist rejim İran'ın operasyonu karşısında büyük bir dehşete düştü. Bu operasyon uluslararası hukuk çerçevesinde meşru olarak gerçekleşmiştir ve düşmanın her türlü ahmaklığına ağır bir şekilde karşılık verilecektir' denildi.İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Allah'ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri, Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır' ifadelerini kullandı.İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaşıldı.Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırının 'BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca' gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun 'siyonist rejimin' İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.Mektupta, söz konusu ihlallerin arasında İran'ın resmi misafiri Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, Lübnan'da büyükelçisinin yaralanması, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey İranlı askeri danışmana yönelik suikastlar bulunduğu kaydedildi.Saldırıların masum sivilleri hedef alan 'siyonist rejimin' aksine etik prensipler ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sadece askeri ve güvenlik tesislerini hedef aldığı ifade edilen mektupta, BMGK'nin temel görevini yerine getirmemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.Mektupta, BMGK'nin hareketsiz kalmasının İsrail'in tüm kırmızı çizgileri ihlal etmesine imkan tanıdığı kaydedilerek, bunun İran'a uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkını muhafaza etmekten başka seçenek bırakmadığı savunuldu.Tüm bölgede var olandan çok daha büyük bir savaşın yeni habercisi olarak görülen saldırılar sonrasında İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek' dedi. Netanyahu, İran'ın füze saldırısının başarısız olduğunu savunarak misilleme sözü verdi.İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze saldırısına ilişkin olarak sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yayınlayan Netanyahu, 'İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek. İran rejimi, kendimizi savunma ve düşmanlarımıza misilleme yapma konusundaki kararlılığımızı anlamıyor' dedi. İran'ın füze saldırısının başarısız olduğunu ve İsrail'in hava savunma sistemi sayesinde püskürtüldüğünü ileri süren Netanyahu, savunma çabalarına verdiği destekten ötürü ABD'ye teşekkür etti.Netanyahu, 'Belirlediğimiz kural şudur: Kim bize saldırırsa, biz de ona saldırırız. Bu, şer ekseniyle mücadele ettiğimiz her yer için geçerlidir' dedi. Netanyahu, 'İsrail ilerliyor ve şer ekseni geri çekiliyor. Bu eğilimin devam etmesi ve savaştaki tüm hedeflerimize ulaşmak için gereken her şeyi yapacağız. Önceliğimiz tüm rehinelerin geri dönüşü ve var oluşumuzun ve geleceğimizin garanti altına alınmasıdır' dedi.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savunurken, bu gece Orta Doğu'da 'yoğun saldırı' düzenleyeceklerini söyledi.Yerel basında çıkan haberlere göre, Hagari, İran'ın füze saldırılarına ilişkin İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Hagari, İran'ın düzenlediği füze saldırılarının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savundu.İsrail Hava Kuvvetlerinin 'tam kapasite' faaliyet gösterdiğini söyleyen Hagari, 'İsrail Hava Kuvvetleri tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu gece de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orta Doğu'ya güçlü saldırılar düzenlemeye devam edecek.' ifadelerini kullandı. Hagari, Orta Doğu'da düzenleyecekleri saldırıların hedefinde İran'ın olup olmayacağına ise değinmedi.,Öte yandan ABD yayın organı Axios, İsrail'in dün gece İran'ın düzenlediği füze saldırısına vereceği yanıtın detaylarını paylaştı. Axios haber sitesinin ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail'in muhtemel hedefleri, İran'daki petrol tesisleri olacak.Art arda bölgedeki petrol tesislerini hedef alacak olan İsrail, İran'ın hava savunma sistemine de saldırı düzenleyecek.İsrailli yetkililerin aktardığı bir diğer hedef ise üst düzey İranlı yetkililere yönelik suikastlar.İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan görüntülü konuşmasında Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ayrıntılarını anlattı.Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast sonrası ABD, Avrupa ve bazı diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınmaları talebinde bulunduklarını ve bu nedenle karşılık vermekten geri durdukları zor bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Bakıri, İsrail'in bu dönemde de ABD'nin desteği ve yeşil ışık yakmasıyla cinayetlerini; özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi başta olmak üzere Lübnan halkına yönelik saldırılarını arttırdığını belirtti.Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.