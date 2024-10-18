Serhat Akın’a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Şüphelilere 20 yıla kadar hapis talebi

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın'a saldırı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava açılması adına dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesinin ardından savcılık, 6 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle, bir şüpheli hakkında ise 23 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame değerlendirmesi için Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, 26 Eylül günü Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, motosiklete binen 2 maskeli kişi, yayın sonrası Serhat Akın'a 3 el ateş etmişti.Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Ünlü futbolcunun yaralanmasıyla ilgili soruşturmada Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemelerine dava açılmak üzere dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.Savcılık, şüpheliler H.Ş., O.M., E.Ü. hakkında 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, şüpheli O.D. hakkında 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma' suçundan 23 yıla kadar, Şüpheliler E.Ü., Y.G. ve İ.T. hakkında ise 'Yardım Etmek Suretiyle Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.