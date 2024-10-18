Bütçeden refah payı çıktı! İşte dikkat çeken o rakam...

Memur zammı kadar zamlanan sosyal destek ödemeleri için bütçeden ayrılan kaynak geçen yıla göre yüzde 30,98 artırıldı. Rakamlar refah payını işaret ediyor. İşte detaylar...2025 yılı bütçesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi sosyal yönü güçlü bir bütçe olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl sosyal desteklere ayrılan kaynak 497 milyar lira olarak belirlenmişti. 2025 yılında bu rakam 651 milyar liraya çıkartıldı. Bu da yüzde 30,98 oranında bir artışa tekabül ediyor.Sosyal destekler memur zammı kadar artırılıyor. Enflasyon hedefine göre yüzde 9-11 bandında beklenen artış böylece yıllık olarak yüzde 31'i bulmuş olacak. Sosyal destekler tek tek incelendiğinde ise artışlar yüzde 38'leri bulacak. Enflasyon oranları dikkate alındığında refah payı eklendiği görülüyor.2024 bütçesinde elektrik ve doğalgaz sübvansiyonları, sosyal nitelikli harcamalar ile asgari ücretin vergi dışı tutulması için toplam 1 trilyon 600,7 milyar lira kaynak ayrılmıştı. 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 64,1 milyar lira Engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 56,2 milyar lira Sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 16 milyar lira Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuklarımızın aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 12,5 milyar lira kaynak yer almıştı.Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl artırılan sosyal sosyal yardım ve destekler için 2025 yılı bütçesine 651 milyar lira kaynak ayrıldığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçedeki bu rakamları şöyle duyurdu:'2025 yılında; Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 131 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 88 milyar lira, Engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 70 milyar lira, Engelli vatandaşlarımızın eğitim desteği için 47 milyar lira, Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuklarımızın aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 17 milyar lira, Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımıza sağlanan elektrik tüketim desteği kapsamında 10 milyar lira, Engelli eğitim taşıma giderleri için 8 milyar lira, Koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 2 milyar lira kaynak ayırdık.'Sosyal desteklerdeki toplam artışa bakıldığında artış oranı yüzde 30.98'i buluyor. Detaylarda ise 65 yaş aylığında artış oranı yüzde 38, engelli ödemelerinde ise yüzde 25 rakamı ortaya çıkıyor. SED ödemelerindeki artış oranı ise yüzde 36 olarak görülüyor. Diğer sosyal desteklerdeki artışlar da yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değişiyor.Sosyal destekler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memurlar ve memur emeklileri için yapılan artış oranına paralel olarak yükseltiliyor. Dolayısıyla Bu Ocak alında da 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri gibi destekler yine memur maaş artışı kadar artırılacak.Bütçelerin yıllık olarak hazırlandığı düşünüldüğünde kaynak artışlarının hem Ocak hem de Temmuz aylarını kapsadığı görülüyor. Yıl sonu enflasyon OVP'de yüzde 41.5 olarak öngörülüyor. Buradan bakıldığında memurların Ocak artışı yüzde 9-11 oranında bir bantta olacak.Önümüzdeki yıl enflasyonda yüzde 20'lerin hedeflendiği dikkate alındığında da Temmuz artışlarının daha düşük oranlarda gerçekleşeceği hesaplanabilir. Ancak yüzde 31-38 bandındaki sosyal destek artışları hem Ocak'ta hem de Temmuz'da enflasyonun üzerinde bir refah payı ekleneceğini de gösteriyor.Ocak ve Temmuz aylarında SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon arına kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı kadar zam alıyor. Bu kesimlere ayrıca enflasyon rakamlarının üstünde refah payı uygulaması da yapılıyor.Bu yıl sonunda oluşacak enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 13-15 bandında bir 6 aylık enflasyon artışı ortaya çıkarken memurlar ve memur emeklileri için yüzde 9-11 bandında bir zam oranı hesaplanıyor.Ancak bütçedeki artış oranlarına bakıldığında, destek alacakların sayısının artması ve yıllık oranlar da dikkate alındığında Ocak zam oranlarının yüzde 20'nin üzerinde olabileceği görülüyor. Bu durumda hem iki kesimin zam oranlarının eşitlenmesi hem de enflasyon artışlarına bir refah payı eklenmesi gündeme gelecek.İşte bütçede ayrılan kaynak miktarları ve artış oranları:2024 YILI: 497 milyar TL2025 YILI: 651 milyar liraArtış oranı: yüzde 30,98KAMU PERSONEL GİDERİ2024 yılı: 2 trilyon 866 milyar lira2025 yılı: 3 trilyon 911 milyar liraArtış oranı: Yüzde 36,4665 YAŞ AYLIĞI:2024 yılı: 64.1 milyar lira2025 yılı: 88 milyar liraArtış oranı: Yüzde 37,28ENGELLİ ÖDEMELERİ2024 yılı: 56.2 milyar lira2025 yılı: 70 milyar liraArtış oranı: Yüzde 24.55SED ÖDEMELERİ2024 yılı: 12.5 milyar lira2025 yılı: 17 milyar liraArtış oranı: Yüzde 36ENFLASYON BEKLENTİLERİ (OVP)2024 yıl sonu: Yüzde 41.52025 yıl sonu : Yüzde 17OCAK ARTIŞ TAHMİNLERİ (OVP)6 aylık enflasyon: Yüzde 13.44SSK, Bağ-Kur artış: Yüzde 13.44Memur artış: Yüzde 9.31