Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: İşte toplantıya damga vuran o olay...

AK Parti Milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile istişare toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde düşüşün 3-4 yılı bulduğunu belirterek, "Biz 1,4 yılda düşüş trendine girdik" dedi. Şimşek, toplantıya damga vuran bir hikaye anlatarak enflasyon, cari açık, vergi ve asgari ücret konularında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün AK Parti Milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Enflasyonla mücadele de gündemdeydi. Bakan Şimşek 1-2 puanlık sapmalarla hedeflenen yüzde 42'lik enflasyonun tutacağına işaret ederek bir kez daha tek haneli enflasyon vurgusu yaptı, vatandaşın dövize yönelmelerinin en büyük nedeninin de yüksek enflasyon olduğunu söyledi.Vergide beyanname reformuna olan ihtiyacı samimi örneklerle açıklayan Bakan Şimşek, kuyumcuların asgari ücretten bile düşük gelir beyanında bulunduğunu, fırıncıların vergi kaçakçılığında birinci sırada olduğunu belitti. Vatandaşların vergi ödemekten kaçındıklarını vurgulayan Şimşek, 32 daire alan bir vatandaşın tek kuruş vergi ödemediğini de ifade etti.Toplantıya "saçla birlikte cüzdanı da tıraş eden" kuaför hikâyesi damgasını vurdu. Bir bankanın genel müdürünün kuaförde yaşadığı olayı da toplantıda anlatan Şimşek, kuaförlerin kredi kartı kullanımına komisyon aldıklarını vurguladı.Cari fazlanın enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ile mümkün olduğunu anlatan Şimşek, "Güneş enerjisinde seferberlik anlayışı ile hareket etmeliyiz" dedi. Bakan Şimşek AK Partili kurmaylara, mevcut ekonomi politikasını detaylıca anlattı. Bakan Şimşek'in ön plana çıkardığı konu başlıkları şu şekilde:Cari açık problemini kökten çözmenin yolu sanayide katma değeri yükseltmekten geçiyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmamız lazım. 22 yılda enerjide 910 milyar dolar paralar harcanmış. Enerjimizi güneşimizi rüzgârımızı her şeye enerjiye dönüştüreceğiz petrol doğalgaz ithalatını azaltacağız. Faizleri düşürmemiz lazım. Geçen sene mayıs ayında beş yıl vadeli tahvilimiz dolar cinsinden faizi yüzde 11'e çıkmıştı. Şimdi yüzde 6'ya düştü. 6 yüksek, bunu düşürmemiz için bu programın sabırla, kararlılıkla yürütmemiz gerekiyor.Çift haneli enflasyon olunca vatandaş kendisini enflasyondan korumak için ya faize, ya altına ya da dövize gidiyor. Vatandaşın dövize yönelmesinin kök sebebi enflasyondur. 2001'li yıllara gidin Türkiye'deki bütün mevduatın yüzde 70 ine yakını dövizdeyken 2012'e gelin, enflasyon 5-6 iniyor, dövizin mevduat içerisindeki payı yüzde 33'e düşüyor. Vatandaşı suçlayamayız. Vatandaşın tercihine saygı duyacağız ama evimizi düzene koyacağız. Enflasyonu tek haneye indirip ikna edeceğiz.Herkesin vergi verdiği kimsenin vergi ödemekten kaçınmadığı sistem mümkün. Geçen sene doktor kardeşlerimiz ortalama brüt gelirlerini aylık 28 bin, avukat kardeşlerimiz 16 bin, kuyumcu kardeşlerimiz ise 16 bin lira olarak beyan etmiş. Onların giderlerinin önünü açalım.En çok vergi kaçağının olduğu hiç verginin gelmediği yerler de fırıncılar. Fırıncılar, günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar. İspat yükümlülüğünü devletten alacağız, vatandaşa yükleyeceğiz, mükellefe yükleyeceğiz. Geçen sene bir vatandaşımız büyükşehirlerin birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. 1 yılda Lamborghini 65 milyon TL'ye araba alan tonla insan var. Çağırıyoruz, 'izah et' diyoruz ama izahları yok. Bu parayı kazandığını kanıtla, diyoruz kanıtlamamız lazım. Maliyede 5 bin 500 denetim elemanım var.Güneş enerjisi konusunda seferberlik anlayışı ile gidersek, Almanya'nın neredeyse 1,5 -2 katına güneş yoğunluğu var. Biz güneş enerjisini yapabiliriz, başarabiliriz. Karaman'da belki 27 milyon metrekare hazine yeri var, çorak dediler. Biz burayı güneş üssü olabilir dediler, ikinci kalem sanayi üretimimiz var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor.Kur Korumalı Mevduat konusunda geçmişe ilişkin bir değerlendirmem yok, sadece neden o programa ihtiyaç olduğu, o program nedeniyle oluşan yan etkiler olmasaydı oluşacak yan etkileri karşılaştırabilmeniz için bir perspektif gerekir. Her şeyin bir yeri, zamanı var. Neden para ve mali politikada rotaya ihtiyaç duyduk, ben onu anlattım.Bakan Şimşek toplantıda bir bankanın genel müdürünün tıraş hikayesini anlattı. İstanbul'un en lüks semtte arkadaş önerisi ile lüks bir kuaföre girmiş tıraş oldum. Tıraş sonrası ödemeyi kredi kartı ile yapmak isteyen banka genel müdürünün ilk şoku fiyatı duyunca yaşamış. Kuaför sahibi kredi kartı kullanmadığını ve nakit istediğini belirtince banka müdürü nakitinin olmadığını ifade etmiş bunun üzerine İBAN ile ödemeyi teklif eden kuaför IBAN'ın da kendisi ya da şirketine ait olmadığını belirtince mecburen kredi kartı ile ödemeyi kabul ettiğini bu sefer de kart ile ödeme olduğu için 500 lira komisyon bedeli aldığını ifade etmiş, Bakan Şimşek yaşanan bu olayda vatandaşın vergi ödemekten kaçındığını vurguladı.