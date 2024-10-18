Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Paylaşımda, 'Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek' denildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Paylaşımda, 'Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek' denildi.