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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 18.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:50 / Editör: Atilla Özbir
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildiAçıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Paylaşımda, 'Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek' denildi.