Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.Paylaşımda, 'Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek' denildi.