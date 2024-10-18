Bakan Yumaklı: Okul ve yurt yemekhanelerini denetlemeye başladık
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime başladık.2 hafta sürecek olan denetimlerde, 81 ilimizin tamamında yaklaşık 8 binden fazla gıda denetçimizle sahada olacağız." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime başladık.2 hafta sürecek olan denetimlerde, 81 ilimizin tamamında yaklaşık 8 binden fazla gıda denetçimizle sahada olacağız.' dedi.
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