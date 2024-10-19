CHP'li Tanju Özcan'ın 'çöp provokasyonuna' Başkan Altay'dan tokat gibi cevap: Konya size 5 numara büyük gelir
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "çöp" üzerinden Konya ve Yozgat'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Konya'da tamamlanan projeleri sıralayan Altay, Özcan'a "Konya size 5 numara büyük gelir" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından, Bolu'da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza hakkında yaptığı açıklamada, 'Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü!!! İlgili firmaya ve araç sahibine 14.407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye'nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem!!! ' sözleriyle tepki çekti.
BAŞKAN ALTAY'DAN SERT TEPKİ!
Özcan'ın bu açıklamalarına cevap veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolu halkına olan saygısını vurguladı, ancak Özcan'a sert eleştiriler yöneltti.
Altay, 'Konya size 5 numara büyük gelir' diyerek, polemik siyasetinin şehir yönetiminde yeri olmadığını belirtti.
PROJELERİ BİR BİR SIRALADI
Başkan Altay'ın paylaşımı şu şekilde:
'Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin. Konya size 5 numara büyük gelir. Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.
İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse;
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Karışık Belediye Atıklarından Enerji Üretim Tesisleri projelerimize hiç girmiyorum.'