CHP'li Tanju Özcan'ın 'çöp provokasyonuna' Başkan Altay'dan tokat gibi cevap: Konya size 5 numara büyük gelir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından, Bolu'da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza hakkında yaptığı açıklamada, 'Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü!!! İlgili firmaya ve araç sahibine 14.407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye'nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem!!! ' sözleriyle tepki çekti.Özcan'ın bu açıklamalarına cevap veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolu halkına olan saygısını vurguladı, ancak Özcan'a sert eleştiriler yöneltti.Altay, 'Konya size 5 numara büyük gelir' diyerek, polemik siyasetinin şehir yönetiminde yeri olmadığını belirtti.Başkan Altay'ın paylaşımı şu şekilde:'Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin. Konya size 5 numara büyük gelir. Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse;️Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisleri️Atık Su Arıtma Tesisleri️Mor Şebeke (Atık Su Geri Kazanım Tesisi)️Gürültü BariyerleriDar Gelirli Aileler İçin Doğalgaz Dönüşüm ProjesiSıfır Karbon Binalar630 km Bisiklet YoluBisiklet Tramvayı gibi yüzlerce projeyi görmek için Konya'ya gelin.️İleri Biyolojik Arıtma TesisleriSıfır Atık UygulamalarıGES ProjeleriHES ProjeleriTıbbi Atık Bertaraf Projesiİklim Dostu Yeşil BinalarSolar Kompost TesisiKarışık Belediye Atıklarından Enerji Üretim Tesisleri projelerimize hiç girmiyorum.'