Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 42 bin 500’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 500’e, yaralıların sayısı ise 99 bin 546’ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 378 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 300 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 500'e, yaralıların sayısının 99 bin 546'ya yükseldiği kaydedildi.