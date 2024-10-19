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Beyaz Gazete
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Ücretsiz ulaşım kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatt için ücretsiz ulaşım kararı açıklandı

Ücretsiz ulaşım kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekleme: 19.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Ücretsiz ulaşım kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Başkentray​, Marmaray​, İZBAN​, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Ücretsiz ulaşım kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı