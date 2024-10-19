Ücretsiz ulaşım kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatt için ücretsiz ulaşım kararı açıklandı

Başkentray​, Marmaray​, İZBAN​, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​'nda ücretsiz hizmet verecek.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.