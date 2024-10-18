Alışveriş yapacaklar dikkat! Bugünden itibaren başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde ödemelerin yalnızca banka veya kredi kartı​ ile yapılmasını zorunlu hale getirilmesine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ'de yer alan açıklamalar göre, 7 bin lirayı aşan tahsilat ve ödemelerde mükellef olmayanlar da ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapacak. Tevsik zorunluluğuna uymayan taraflara ayrı ayrı ceza uygulanacak.7 bin liranın üzerindeki tahsilat ve ödemelerin, tahsilatı yapanın hesabına, bizzat aracı finansal kurumların şubelerine gidilerek ve işleme ait açıklamalara da yer verilerek gerçekleştirilmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak.Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan kişi nasıl ödeme gerçekleştirecek. Böyle bir durumda kişinin satın aldığı mal veya hizmetin bedelini satıcının hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine giderek gerçekleştirmesi gerekecek.Böylece işleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirmesi durumunda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak ve ceza uygulanmayacak.Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan bir kişi 7 bin liranın üzerinde ürün satın alması durumunda, satıcı bu parayı elden alıp daha sonra kendi banka hesabına yatırırsa, bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmamış sayılacak ve hem alıcıya hem de satıcıya ayrı ayrı ceza uygulanacak.