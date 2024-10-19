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Beyaz Gazete
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Gazze'de yine sivil katliamı! Onlarca ölü ve yaralı var

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Enkaz altında arama çalışmaları sürüyor.

Gazze'de yine sivil katliamı! Onlarca ölü ve yaralı var
Ekleme: 19.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Gazze'de yine sivil katliamı! Onlarca ölü ve yaralı var
İsrail’in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin​ hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi​'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Gazze'de yine sivil katliamı! Onlarca ölü ve yaralı var

Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.