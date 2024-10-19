Meta'dan skandal Yahya Sinvar sansürü! Filistin paylaşımlarına yine sansür uyguladılar

Ağustos ayında İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Hamas Siyasi Büro Şefi seçilen Yahya Sinvar, geride kalan gün, terör devleti İsrail'in Gazze'nin güneyinde düzenlediği saldırıda şehit oldu. Sinvar'ın şehadetinin ardından ülkemizde de birçok siyasi isim taziye mesajı yayınladı. Ancak Yahudi sermayeli Meta şirketi, Sinvar ile ilgili taziye paylaşımlarına sansür uyguladı. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci'nin Yahya Sinvar hakkındaki başsağlığı mesajı Meta şirketine bağlı Facebook ve Instagram platformlarından kaldırıldı.Facebook kaldırılan gönderi hakkında gönderdiği mesajda "Görünüşe göre tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaştın, gönderdin, bunları övdün veya takip ettin. Bu, tehlikeli kişi ve örgütlerle ilgili Topluluk Kurallarımıza aykırı" ifadelerine yer verdi.Mustafa Şentop, uygulanan sansürü X hesabından yaptığı ''Meta'dan başsağlığı mesajımıza sansür... '' paylaşımıyla duyurdu.TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci ise sansürü hakkında, ''Sizin basın hürriyetiniz de, özgürlük anlayışınız da bu kadar!'' paylaşımı yaptı.İsrail sermayeli Meta şirketi Watsapp mesajlaşma uygulamasının yanında İnstagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını da elinde bulunduruyor. Meta taradından , Geçtiğimiz aylarda eski Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine yapılan paylaşımlar İnstagram ve Facebook'da engellenmiş ve paylaşım yapan kişilere yayın sınırlaması getirilmişti. Devletin üst kademelerinden yapılan paylaşımlara bile engel olmak isteyen İnstagram ve Facebook'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmişti. Ancak Meta şirketi açık şekilde olmasa da Filistin yanlısı paylaşımlara engel olmaya devam ediyor.