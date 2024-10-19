Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi kapatıldı
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma sürüyor. Çeteye ilişkin iddianamede adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi faaliyetlerini sonlandırdığını internet sitesinden duyurdu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.
UZUN SÜREDİR FAALİYET YAPMIYORLAR
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.
"HASTANEMİZ KAPANMIŞTIR"
Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin internet sitesinin açılış sayfasında "Hastanemiz kapanmıştır" ibaresi yer almaya başladı.