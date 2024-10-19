Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi kapatıldı

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma sürüyor. Çeteye ilişkin iddianamede adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi faaliyetlerini sonlandırdığını internet sitesinden duyurdu.