Hamas'tan İsrail'e gözdağı: “Hamas, liderlerinin öldürülmesiyle ortadan kalkmaz”

Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını ifade ederek, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar tarafından yönetilen bir kurtuluş hareketidir ve bu ortadan kaldırılamaz” dedi.

Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölümünün ardından açıklama yaptı. Liderlerin öldürülmesiyle Hamas’ın ortadan kaldırılamayacağını kaydeden Naim, “Hamas özgürlük ve haysiyet arayan insanlar tarafından yönetilen bir kurtuluş hareketidir ve bu ortadan kaldırılamaz” dedi.Öldürülen Hamas liderlerini sayan Naim, Hamas liderlerinin öldürülmesinin Hamas’ın popülerliğinin arttırdığının sözlerine ekledi. “Görünen o ki İsrail, liderlerimizi öldürmenin hareketimizin ve Filistin halkının mücadelesinin sonu anlamına geldiğine inanıyor” diyen Naim, “Hamas her defasında daha güçlü oldu ve bu liderler de gelecek nesillerin özgür Filistin yolculuğunu sürdürmeleri için bir simge haline geldi” ifadesini kullandı.