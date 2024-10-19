NASA'da büyük sorun! Çözebilen 3 milyon dolar kazanacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzun vadeli Ay​ görevlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2026'da yapacağı Artemis III görevine hazırlanan NASA​'nın cebelleşmekte olduğu büyük bir sorun var: Daha az uzay çöpü oluşturmak ve var olan çöpleri ortadan kaldırmak için ne yapmalı?Eğer bu sorun için etkili bir çözümünüz varsa 3 milyon dolar kazanabilirsiniz. NASA, hem katı atıkları azaltan hem de uzun vadeli Ay görevlerinin sürdürülebilirliğini artıran geri dönüşüm çözümleri tasarımına ve geliştirilmesine odaklanan iki aşamalı LunaRecycle Yarışması'nı başlattı.NASA'dan yapılan açıklamada, kurumun hem fiziksel donanım hem de dijital ikiz veya sanal kopya tasarımları aradığı belirtildi.'Birinci Aşama' için NASA, teknik gereksinimlerin takımların çözümlerinde ele alması gereken hayali bir 365 günlük görev senaryosu sundu. Bu aşamaya yapılan başvurular 31 Mart 2025'e kadar teslim edilmeli. Kazanan, mayıs ayında açıklanacak.'İkinci Aşama' için takımlar, Birinci Aşama'daki kazanan tasarımın işlevsel bir prototipini oluşturacak. Birinci Aşama'ya katılmayan takımlar isterse bu aşamaya katılabilecek. NASA, bu aşamanın tamamlanmasının ardından yarışma hakkında daha fazla bilgi vereceğini söylüyor.LunaRecycle Yarışması'na katılmak isteyen ABD'li ve uluslararası takımlar, öncelikle 31 Mart 2025'e kadar 'İlgilenenler Formu' aracılığıyla kayıt yaptırmalı. Bir takım kaydını ve destekleyici belgelerini gönderdikten sonra, yarışma yöneticileri kaydı inceleyip belirlenen takım liderine bildirimde bulunacak.-Birinci Aşama için en iyi fiziksel prototip 600.000 dolar, en iyi dijital ikiz 400.000 dolar kazanacak.-İkinci Aşama için ise en iyi işlevsel prototip 1,4 milyon dolar, en iyi dijital ikiz 600.000 dolar kazanacak.