Hamas, Yahya Sinvar'ın öldüğünü doğruladı

İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen İsmail Haniye'nin ardından Hamas'ın siyasi liderliğine atanan Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğü iddiaları gündeme geldi.İddiaları dün akşam saatlerine doğru, İsrail ordusu ortaya attı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sinvar'ın ölümüne ilişkin incelemenin sürdüğü söylendi.Hamas ise İsrail'in algı operasyonu içerisinde olduğunu ve Sinvar'ın öldürülmediğini belirtti.Hamas'tan Yahya Sinvar ile ilgili ilk resmi açıklama geldi. Hamas, Sinvar'ın ölümünü teyit etti.Hamaslı üst düzey yetkili Basem Naim, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünü kabul etti ancak Hamas'ın 'sonunda galip geleceğini' vurguladı.Hamas'tan yapılan açıklamada, 'Sevilen insanları, özellikle olağanüstü liderleri kaybetmek acı verici ve üzücü' denildi ve eklendi:Ancak kesin olarak bildiğimiz şey şu ki, biz eninde sonunda galip geleceğiz; bu, özgürlükleri için savaşan tüm halkların sonudur.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yeni lider Yahya Sinvar olmuştu.1989 yılında, iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastlar düzenlemekle suçlanan Sinvar, dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında Gilad Shalit takası kapsamında serbest bırakıldı.Sinvar, üç kez tutuklandı. Ancak Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler sonucu serbest kaldı.O günden bu yana, Hamas içinde yükselmeye devam etti. Sertlik yanlısı Yahya Sinvar, 2017 yılından beri Gazze'de siyasi lider ve bu görevi Haniye'den devralmıştı.ABD 2015 yılında kendisini uluslararası teröristler kara listesine dahil etti.Yahya Sinvar'ın 7 Ekim saldırılarının arkasındaki isim olduğu belirtiliyor. Ayrıca Sinvar'ın Hamas'ın Gazze sorumlusuydu.İsrail, Sinvar'ın başına 400 bin dolarlık ödül koymuştu.Heniyye'nin diplomatik tutumunun aksine agresifliği ile bilinen Sinvar'ın Hamas'ı nasıl idare edeceği merak konusuydu.Hamas'ın 'gölge lider'i olarak bilinen Sinvar'ın lakabı ise 'Han Yunus Kasabı' olarak biliniyordu.İsrail tarafından verilen bu lakap dikkat çekiyor. Hamas'ın istihbarat servisi 'Mecd'in kurucusu olan Sinvar'ın yönetiminde Hamas'ın ne yapacağı merak ediliyordu.7 Ekim saldırılarının arkasındaki isim olduğu tartışma konusu oldu. Hamas'ın üst aklı olarak bilinen Sinvar, Gazze sorumlusu olarak tünelleri yönetmekteydi.