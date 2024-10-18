iPhone 16 kullanıcıları isyan bayrağını çekti! iOS 18 güncellemesi...

Apple​'ın en yeni akıllı telefon serisi olan iPhone 16​ modelleri, beklenmedik bir batarya sorunuyla gündemde. Bazı kullanıcılar, yeni iOS 18​ güncellemesini yükledikten sonra ciddi batarya tüketimi problemiyle karşılaştıklarını belirtti. Birçok kullanıcı, telefonlarını tam şarj ile kullanmaya başladıktan sadece birkaç saat sonra bataryalarının hızla tükendiğini bildiriyor.Sorunun ciddiyetini, kullanıcıların forumlarda paylaştıkları geri bildirimler gösterdi. Bazı iPhone 16 Pro sahipleri, telefonlarının şarj seviyelerinin yarım gün bile dolmadan yüzde 100'den yüzde 60'a düştüğünü dile getirdi. iPhone 15​'ten iPhone 16'ya geçen bir kullanıcı, önceki telefonlarının batarya performansının çok daha iyi olduğunu belirtiyor.İşin kötü tarafı şu ki, iPhone 16'daki batarya sorununun kaynağı belirsiz. Hem iOS 18 güncellemesi hem de telefonun bizzat kendisi henüz çiçeği burnunda. Bu da iOS 18'in mi bu problemi tetiklediği yoksa iPhone 16'nın donanımsal bir sorunu olup olmadığını belirsizleştiriyor.Ancak dikkat çeken bir detay, iOS 18'i kullanan eski model iPhone'larda da batarya performansında gözle görülür bir düşüş yaşandığına dair raporların bulunması. Bu durum sorunun yazılımsal olabileceğini işaret ediyor.Şu ana kadar Apple'dan konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak teknoloji devi geçmiş yıllarda da yeni işletim sistemlerinin ilk sürümlerinde benzer sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Özellikle büyük güncellemelerden sonra yaşanan batarya sorunları, genellikle sonraki yazılım güncellemeleriyle düzeltilmişti.