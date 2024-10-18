MEB’ten 81 ile yeni genelge! İlkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla Türkiye genelindeki tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu yeni bir genelge gönderildi.Okulların ders saatlerine ilişkin olan genelgede gün doğumu ve batımının dikkate alınarak ders planlamasının yapılması dikkat çekti.Ayrıca yeni genelgede Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının da altı çizildi.Valiliklere gönderilen genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.