İstanbul'da Anucur çetesine milyonluk uyuşturucu baskını

İstanbul Kağıthane'de bulunan Hamidiye Mahallesi'nde 7 Ekim Pazartesi günü devriye dolaşan Mobil Park polisi bir ihbar aldı.25 Ağustos 2023 tarihinde polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden “Anucur" isimli suç durumunda bir adreste sistematik madde depoladığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, evi bir fizik süre içinde takibe aldı.Takip sırasında eve kimliği belirsiz çok sayıda şüphelinin ortaya çıktığı ekipler, operasyon için düğme bastı.Hazırlıklarını içeren polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Baskında evde bulunan iki şüpheli muhafaza kapsamında alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 24 kilogram bonzai, 680 gram esrar, 5 kilogram AM2205 maddesi ve yarım litre metamfetamin ele geçirildi.Devam eden aramalarda lisanssız tabanca, miktar madde ticaretinden elde edilen 14 bin 335 lira, 60 Euro, sulu madde paketlerinde kullanılan vakumlama cihazı, 4 adet hassas terazi, çok sayıda klipsli poşet, 3 adet alüminyum folyo ve 2 adet çalıntı plaka buldu.Aramaların ardından ele geçirilenlere el bağlanırken, evde bulunan Hasan Ç. (20) ve Asiye D. (50) gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Hasan Ç., ele geçirenlerin kendisine ait olduğunu itiraf etti.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Ç. “uyuşturucu madde ticareti yapmak” ve “ateşli silahlara karşı suç” suçundan tutuklanırken, Asiye D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, Asiye D.'nin 1 Mayıs tarihinde Hamidiye Mahallesi'ndeki motosiklet kazasında hayatını kaybettiği Anucur çetesi üyesi Abdullah Taş'ın, kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı.Gözaltına alınan Hasan Ç.'nin ise Abdullah Taş'ın eski eşi Kübra T.'nin kardeşi bilgisine ulaşıldı.Abdullah Taş, 26 Kasım 2023 tarihinde Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde Fırat Öncü'ye (20) suikast düzenleyip ölümüne neden olmuştu.