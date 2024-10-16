  • USD: 34,16 - 34,22
  • EURO: 37,19 - 37,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri kaynaklarından Lübnan'dan tahliye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Lübnan'dan 2 bin 120 kişinin Türkiye üzerinden hava yolu ile tahliyelerine yardımcı olunduğunu belirtti.

Ekleme: 16.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Dışişleri kaynaklarından Lübnan'dan tahliye açıklaması
Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; 16 Ekim itibarıyla Türkiye üzerinden hava yolu ile Lübnan'dan tahliyesine yardımcı olunan yabancı uyruklu kişi sayısı 2 bin 120 oldu. Bugüne kadar, Kanada, ABD, Danimarka, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Arjantin, Lübnan, Filistin, Filipinler, Birleşik Krallık, Güney Kore, Endonezya, İrlanda, İspanya, Sırbistan, Rusya, Fransa, Finlandiya, İsveç, Özbekistan olmak üzere 21 ülkenin vatandaşlarının Lübnan'dan Türkiye üzerinden tahliyelerine yardımcı olundu.