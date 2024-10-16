Dağ yerinden oynadı: Deprem anı kamerada

Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem anını kameralar saniye saniye kaydetti.6 Şubat depremini üstünde atamayan Malatya'da Kale ilçesinde meydan gelen 5.9'luk depremle vatandaşlar tekrar korkulu anlar yaşadı. Kale merkezli Elazığ, Adıyaman Şanlıurfa, Erzincan ve Diyarbakır şiddetli şekilde hissedilen deprem büyük korkuya neden oldu.Kale İlçesinde deprem anına ilişkin yeni telefon kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yer ve dağın sarsıldığı görüldü.