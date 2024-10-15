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Yüzyılın en parlak kuyruklu yıldızı... Van'da görüldü

Van'da doğa fotoğrafçısı Reşit Öner, yüzyılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak adlandırılan "Tsuchinshan-ATLAS"ı (Kuyruklu Yıldız A3) fotoğrafladı.

Ekleme: 15.10.2024 - 14:10 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:11 / Editör: Edin Uslu
Yüzyılın en parlak kuyruklu yıldızı... Van'da görüldü
Van Gölü Havzası'nın eşsiz doğası ve tarihi yapısıyla bilinen bölgede uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan Öner, özellikle son dönemde çektiği gökyüzü fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.

Bu kez, 80 bin yıl önce görülen Tsuchinshan-ATLAS'ın parlak görüntüsünü kaydetmeyi başaran fotoğrafçı, bu nadir doğa olayını belgeleyerek gökyüzü meraklılarını heyecanlandırdı. Kuyruklu yıldız, 80 bin yıl sonra dünyaya en yakın geçişini yaparken, Türkiye'den de çıplak gözle izlenebildi.



Yüzyılın en parlak kuyruklu yıldızı... Van'da görüldü

Gök bilimcileri tarafından “yüzyılın kuyruklu yıldızı” olarak adlandırılan kuyruklu yıldız, gökyüzü meraklılarına eşsiz bir görsel şölen sunuyor.