Van'da kaybolan Rojin'in cansız bedeni bulundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha dönmedi.Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, polis ekiplerine ihbarda bulundu.O günden beri Rojin'i arama çalışmaları sürüyordu. Konuyla ilgili acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rojin'in cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.Rojin kızımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.