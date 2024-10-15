Tek teker aracıyla şehirlerarası yolculukları sosyal medyada ilgi odağı oldu

Sosyal medyanın gündeminde bu kez, tek teker aracıyla şehirlerarası yolarda seyahat eden Resul Bağcı var.Yalova'da yaşayan Resul Bağcı, özelikle Yalova - Bursa kara yolunda tek teker aracıyla yaptığı yolculuklarla sosyal medyada hızla yayılarak beğeni topladı.Bağcı, genellikle şehir içinde sürücülerin kullandığı araçla uzun yola çıktığını, genellikle doğa gezileri için tek tekerle seyahat ettiğini söyleyerek, sadece Bursa'ya değil daha uzun mesafelere de yolculuk yaptığını aktardı.Bağcı, açıklamalarının devamında şu sözleri sarf etti:Halbuki ben Şile'ye, Sakarya'ya, Kütahya'ya, Bilecik'e gidip geldim. Şehirlerarası kullanıyorum.Maksimum hızı saate 95 kilometre ama 95 kilometre yapmıyorum. Ara denemelerde yapıyorum ya da rampa çıkarken hız yapıyorum arabalar yavaş gittiği için arabaları geçebiliyorum. Onun dışında 50'yi geçmeyecek şekilde yolun kenarında ayrılmış bölümden gidiyorum.Uzun yolda gidip gelişlerimde hızlı gitmiyorum.Trafikte büyük ilgiyle karşılaştığını söyleyen Bağcı, güzel tepkiler aldığını belirtti.Meraklı araç sürücülerinin kendisini trafikte takip ettiğini de anlatan Bağcı, Türkiye'de tek teker sürücüsünün çok olmadığının altını çizerek şöyle dedi:Tabi kullananlar var çok az sayıda olsa bile ama benim gibi uzun yol yapan yok. Çok ciddi bir profesyonellik, deneyim ve tecrübe gerekiyor.Her tek teker kullanan uzun yol yapabilir diye de bir şey yok. Öyle çok kolay bir şey değil.Bağcı, en üst düzey tek teker cihazının fiyatının 220 bin lira civarında olduğunu belirterek, tek teker sürmenin öğrenme aşamasının da çok zor olduğunu bildirdi.4 yıldır tek teker sürücüsü olduğunu sözlerine ekleyen Bağcı, son olarak şu ifadelerde bulundu:Öğrenmesi zaman alıyor ama öğrendikten sonra sürmesi çok kolay, basit.Tabi profesyonel olduktan sonra, siz nasıl yürüyerek rahat edebiliyorsanız ben de bununla giderken hiçbir zorluk yaşamıyorum.