Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat! Araç değiştirme desteği...

Otomobil sektöründeki yaşanan daralma sonucunda Türkiye'de hali hazırda kullanılan kayıtlı araçların giderek yaşlanması, çevre konusunda önemli bir sorun haline gelmeye başlaması üzerine Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu önerisiyle gündem oldu.OSB Başkanı Eroldu'dan 13 yaş üzeri olan otomobiller için 'araç değiştirme desteği' önerisi geldi.Çevre kirliliğine neden oldukları konusundaki yaptığı açıklamayla dikkat çeken Eroldu Çevre Bakanlığı üzerinden bir fon oluşturulması ve araç değiştirme desteği verilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.Geçmiş yıllarda da örneği bulunan araç değiştirme desteğinin oluşabilecek suistimallerin birtakım tedbirler ile önlenmesi sağlanarak yapılması desteğin düşünülmesi konusunda ki önerisinin altını çizdi.Çevre kirliliğinin yüzde 95'lik oranının trafiğe kayıtlı eski araçlardan kaynaklandığına vurgulayan Eroldu “Mevcut parkın neredeyse 10 milyon adedi, 13 yaş ve üstü. Bu araçlar çevre kirliliğinin 95'ini oluşturuyor. Bu parkın bertaraf edilmesi lazım, örneğin Çevre Bakanlığı üzerinden bir fon oluşturulması ve eski araçların belli bir rakam karşılığında hurdaya ayrılması konuşulabilir.” ifadelerini kullandı.