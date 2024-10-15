MSB duyurdu: Yunan botlarının bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

Türkiye, bir kez daha insani değerlere verdiği önemi gösterdi...MSB'nin açıklamasına göre, Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Rodos Adası'nın kuzeyinde terkedilmiş göçmen botlarını tespit etti ve içindeki göçmenleri kurtardı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Rodos Adası'nın kuzeyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet bot bıraktığı görüntülendi.Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden 2 adet Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.