İstanbul'da kaçakçılara darbe: 100 milyonluk kaçak saat ele geçirildi
Kol saatlerinin kaçak yollardan ülkeye sokulduğunu tespit eden polis ekipleri, belirlenen 3 depoya operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin, kaçakçılara yönelik mücadelesi sürüyor...
Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim Pazartesi günü Fatih'te kaçak yollardan ülkeye sokulduğu tespit edilen kol saatleri için düğmeye bastı.
Ekiplerce, belirlenen 3 depoya operasyon düzenlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 73 bin 104 kol saati yakalanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Ele geçirilen kol saatleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.
Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim Pazartesi günü Fatih'te kaçak yollardan ülkeye sokulduğu tespit edilen kol saatleri için düğmeye bastı.
Ekiplerce, belirlenen 3 depoya operasyon düzenlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 73 bin 104 kol saati yakalanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Ele geçirilen kol saatleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.