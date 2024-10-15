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İstanbul'da kaçakçılara darbe: 100 milyonluk kaçak saat ele geçirildi

Kol saatlerinin kaçak yollardan ülkeye sokulduğunu tespit eden polis ekipleri, belirlenen 3 depoya operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 15.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:06 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da kaçakçılara darbe: 100 milyonluk kaçak saat ele geçirildiPolis ekiplerinin, kaçakçılara yönelik mücadelesi sürüyor...
Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim Pazartesi günü Fatih'te kaçak yollardan ülkeye sokulduğu tespit edilen kol saatleri için düğmeye bastı.
Ekiplerce, belirlenen 3 depoya operasyon düzenlendi.


İstanbul'da kaçakçılara darbe: 100 milyonluk kaçak saat ele geçirildi


2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 73 bin 104 kol saati yakalanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Ele geçirilen kol saatleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul'da kaçakçılara darbe: 100 milyonluk kaçak saat ele geçirildi