İstanbul'da kaçakçılara darbe: 100 milyonluk kaçak saat ele geçirildi

Polis ekiplerinin, kaçakçılara yönelik mücadelesi sürüyor...Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim Pazartesi günü Fatih'te kaçak yollardan ülkeye sokulduğu tespit edilen kol saatleri için düğmeye bastı.Ekiplerce, belirlenen 3 depoya operasyon düzenlendi.Operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 73 bin 104 kol saati yakalanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.Ele geçirilen kol saatleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.