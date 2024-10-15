Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!