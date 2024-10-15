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Beyaz Gazete
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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 15.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:21 / Editör: Edin Uslu
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldüMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü