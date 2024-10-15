Çanakkale'de 79 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 79 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saat 08.30 sıralarında Kabatepe açıklarında Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri destekli 'Argos' isimli tekne durduruldu. Teknede yapılan kontrollerde 79 kaçak göçmen ile Moldova uyruklu organizatörler Stanıslav Golınschı (20) ve Georghe Ganta (20) yakalandı. Tekneye el konulurken, Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem yapılan 2 organizatör Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Tekneye el konulurken, kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.