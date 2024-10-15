AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:‘TASARRUF' DEYİP 15 TEMMUZ'U ANMAMIŞTI! YUNAN TİYATROCU İÇİN BELEDİYE BÜTÇESİNİ KULLANDI!“Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz'la ilgili bunlara tasarruf tedbiri açısından baktı. Yunan tiyatro oyuncusu Theodoros Terzopoulos'u koymuşlar. Buradan kendilerine sormak lazım. Hani 15 Temmuz'da tasarruf ediyordun? Onun için yapmamıştın 15 Temmuz'u... Niye getirdin bunları? Belki Yunan olduğu için daha çok hoşuna gitmiştir. 15 Temmuz'daki kahramanlık destanını görmezden gelmek için işin üzerini tasarruf tedbiri diyerek anma törenlerinin üzerini kapatmaya çalıştınız. Ama bakıyorum Yunanlar ile ilgili bir tiyatro olduğu zaman hiç tasarruf dinlemiyorsunuz, hemen parayı veriyorsunuz.”“Bunları iyi incelemek lazım. Çok şey söylemek isterim de RTÜK müsade etmiyor. 15 Temmuz şehitlerinden rahatsız bunlar, 15 Temmuz destanından rahatsız bunlar. Oradaki yapılan anma törenlerinde, özellikle o yapılan destansı mücadeleden dolayı bunu kendilerine yediremiyorlar. Çünkü bunu toplumun bir parçası gibi görmüyor. O, bunların parçası... Ben Yunan tiyatroculara karşı olduğum için söylemiyorum. Sen niye Yunan tiyatrtocuları getirip de 15 Temmuz'u yok saymaya kalktın? Vatandaşımızın görmesi lazım. CHP demek, bu demek.”İHALEYİ YİNE KARABAT'IN MALİ MÜŞAVİRLİĞİNİ YAPTIĞI ŞİRKETE VERDİLER!“İhaleyi yine Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirket almış. Ne kadar tesadüf. Hep bu alıyor ihaleleri. Yandaşa ve onunla birlikte hareket edenlere yeşil ışık yakan bir CHP var.''Bugüne kadar dört yılda, 4 milyar TL'yi aşkın ihaleyi alan bir firmadan bahsediyoruz. Ne hikmetse açık ihale yapmayı tercih etmiyorsunuz İstanbul Belediyesi, dört yılda, 4 milyar TL'yi aşkın ihaleyi alan bir firma yine 21B'ye göre, yani pazarlık usulü dediğimiz ihale tarzını yaptınız. Birinde 349 milyon, birinde de 132 milyon TL'lik bir ihale yaptınız. Yani 500 milyon TL'nin üzerindeki bir işi yine ne hikmetse mali müşavirliğini şuan CHP milletvekili olan ve genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat'ın yaptığı firma aldı. Şimdi şu soruyu soralım; 5 yıl içerisinde otobüsler kaç kez arızalanmıştır? 823 bin 915 kez İBB'nin otobüsleri bozulmuş ve seferler iptal olmuş. Ekrem İmamoğlu kime kızacak burada? Özgür Karabat'a kızacak. Karabat'a ‘senin mali müşavirliğini yaptığın firma bu. Neden otobüsler arızalanıyor.' demesi lazım ama diyemez.”“İBB bunlar tarafından yönetiliyor. Hani herşey çok güzel olacaktı? Otobüsleri de bozdunuz. En genç filoyu verdi, Allah rahmet eylesin Kadir ağabeyimiz... Sırf, mali müşavirliğini Özgür Karabat'ın yaptığı firmaya vereceğiz diye, rezil ettiniz İstanbul'un otobüslerini...”