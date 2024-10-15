AFAD duyurdu! Sivas'ta korkutan deprem

Afet Acil ve Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada saat 14.17 sıralarında merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.Yerin 11 kilometre altında oluşan deprem kısa süreli hissedildi.Depremle ilgili Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada, 'Gürün ilçesinde 4,0 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şuana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.' dedi.