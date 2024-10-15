796 yıllık şifalı ses yeniden duyuldu! Tam 9 yıl sonra...

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan ve kültürel miralarımızdan olan Diviriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda bulunan o çeşmeden akan suyun sesi adeta bir şifa kaynağı oluyor.Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde yapılmış olan Divriği Ulu Camii 9 yıllık restorasyon sürecinin sona ermesiyle birlikte yeniden ibadete ve ziyarete açıldı.Eşsiz mimarisiyle dikkatleri üzerinde toplayan camii şifasıyla da şaşırtıyor. Camii ile birlikte inşa edilen darüşşifasında bulunan havuz sesiyle şifa oluyormuş.Türkiye'de bir benzeri daha bulunmayan, camisi ve şifahanesi bitişik halde yapılan havuzun, hastane bölümünün o dönem akıl hastalarının tedavisi için yaptırıldığı biliniyor.Havuzun orta kısmında oluşturulan ve belirli bir simetriye göre dolaşım göstererek akan su sistemi bulunuyor. Restorasyon öncesi de dahil olmak üzere uzun yıllardır su verilmeyen bölüm, restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla orijinal haline bürünerek şifalı sesin de dönmesini sağladı.Bu sistemin o dönem tedavi gören akıl ve ruh sağlığı hastalarının sakinlik ve dinginlik elde etmesinde kullanıldığı belirtiliyor