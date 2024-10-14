Şırnak’ta son bir haftadaki kaçakçılık operasyonunda 41 gözaltı

Şırnak'ta polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi, ilçeler ve Habur Sınır Kapısı'nda 7-13 Ekim arasında kaçakçılığa yönelik operasyonlar düzenledi.Operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu, 2 bin 560 paket kaçak sigara, 200 Litre kaçak alkol, 40 şişe kaçak alkol, 15 adet cep telefonu, 145 adet kaçak elektronik sigara, 240 adet elektronik sigara tütünü ve 20 bin 100 adet kaçak ilaç ele geçirildi. 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.