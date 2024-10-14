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Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 21 Gözaltı

Şırnak'ta son 1 haftada terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Ekleme: 14.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 21 Gözaltıİl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7-13 Ekim tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9 şüpheli ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.