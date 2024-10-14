Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonu: 21 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7-13 Ekim tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 9 şüpheli ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.