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Samsun’da eski koca vahşeti: Konuşmak için çağırdığı eski eşini öldürdü

Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ömer T. ayrıldığı eşi Huriye Özkan’ı konuşmak için parka çağırdı. Bu sırada genç kadını bıçakladı, 17 yaşındaki kızını ise yaraladı. Huriye Özkan kurtarılamadı.

Ekleme: 14.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:54 / Editör: Fehmi Öztürk
Samsun’da eski koca vahşeti: Konuşmak için çağırdığı eski eşini öldürdüKan donduran olay Samsun'un Vezirköprü İlçesi Tikenli Mahallesi'nde yaşandı. Ömer T. (50) uzaklaştırma kararı bulunan ayrıldığı dini nikahlı eşi Huriye Özkan'ı (44) konuşmak için parka çağırdı.


Samsun’da eski koca vahşeti: Konuşmak için çağırdığı eski eşini öldürdü

Parkta Ömer T. yanında getirdiği bıçakla Huriye Özkan'ı bıçaklarken, annesini kurtarmak isteyen N.Ö.(17) isimli kızını da yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Huriye Özkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kadının kızı N.Ö. ise tedavi altına alındı.

Samsun’da eski koca vahşeti: Konuşmak için çağırdığı eski eşini öldürdü

Olay yerinden kaçan Ömer T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.