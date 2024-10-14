PKK’nın istismar hücresi! Çocukların adını kullanıp paraları örgüte aktardılar

İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın finans hücresine düzenlenen operasyonda, teröristlerin; “Hastalara yardım” ve “Muhtaç çocuklara yardım” adı altında isimlerini kullandıkları çocukları istismar ederek sözde yardım paraları topladığı ve paraları örgütün Suriye yapılanmasına aktardığı ortaya çıktı. Özellikle hasta ve muhtaç durumdaki çocukları istismar eden 9 terör örgütü üyesi yakalandı.

Polisin tespitlerine göre; PKK'nın finans hücresinde faaliyet gösteren örgüt üyeleri "Hastalara yardım" ve "Muhtaç çocuklara yardım" adı altında sözde yardım parası topladı. Terör örgütü üyeleri; isimlerini kullandıkları çocukları istismar ederek topladıkları sözde yardım paralarını terör örgütünün Suriye yapılanmasına aktardı.Toplanan paraların terör örgütü üyeliğinden cezaevlerinde hükümlü olan teröristlerin yakınlarına ve kırsal alanlarla örgüt adına faaliyetler gösteren teröristlerin ailelerine aktarıldığı tespit edildi.İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da 7 ayrı adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın düzenlendi.PKK'nın finans hücresine bağlı faaliyet yürüten 9 terör örgütü üyesi; "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli dokümana el konularak incelemeye alındı."Etkin Pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan 3 kişi serbest kalırken, 4 terörist tutuklandı. Diğer 2 kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.