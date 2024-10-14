Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yeni haftada havanın nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji​ Genel Müdürlüğü son raporunu açıkladı. Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olun çağrısı yapıldı.Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 10°C, 26°CParçalı bulutluİSTANBUL​ 14°C, 21°CParçalı bulutluKIRKLARELİ 10°C, 24°CParçalı bulutluKOCAELİ 13°C, 23°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR 17°C, 28°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ADANA 20°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 22°C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY 19°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 23°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA 11°C, 22°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 9°C, 22°CParçalı bulutluKONYA 13°C, 25°CParçalı bulutluNEVŞEHİR 14°C, 22°CParçalı bulutluParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU 8°C, 21°CParçalı bulutluDÜZCE 12°C, 23°CParçalı bulutluSİNOP 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 14°C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 16°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 19°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 11°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 13°C, 30°CParçalı bulutluGAZİANTEP 15°C, 30°CParçalı bulutluSİİRT 19°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA 19°C, 30°CParçalı bulutlu