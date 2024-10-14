'Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı' hayata geçirildi

Cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar her alanda sürüyor...Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teknoloji dünyasında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla, "Kadınlara Yönelik Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Geliştirme Programı" açılışını yaptı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programın açılışında değerlendirmelerde bulundu.Bakan Göktaş, programın önemine ilişkin şöyle konuştu:Eğitim Programımız ile veri analizi, makine öğrenimi, yapay zekâ uygulamaları gibi konularda çok yönlü bilgi ve tecrübe kazanma imkânı sunuyoruz.Katılımcılarımız, eğitim süreci boyunca ortak hayalleri olan arkadaşlar edinecek, yeni hedefler belirleyecekler. Ayrıca sektörde kendilerine rehberlik edecek ve ilham kaynağı olacak kişilerle bağlantı kurabilecek, güçlü bir etkileşim ağı oluşturma fırsatı bulacaklar.Program, kadınların yapay zekâ ve veri bilimi alanında yetkinlik kazanmalarını sağlarken, sektördeki kadın temsilini artırmayı hedefliyor.Katılımcılar, veri analizi, makine öğrenimi, yapay zekâ uygulamaları gibi temel ve ileri düzey konularda eğitim alacaklar.Programın önümüzdeki dönemde ulusal alanda daha geniş kitlelere ulaşması planlanırken, kadınların teknoloji sektöründe daha görünür olmaları ve kariyerlerinde ilerlemeleri için atılan bu adımla, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.