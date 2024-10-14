Eskişehir’de silah ticareti operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Yapılan baskında, 13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından, Eskişehir'de silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Şehrin farklı noktalarına eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aramalar sırasında 13 adet ruhsatsız tabanca, 141 adet fişek, 2 silah gövdesi ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİGözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer, ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdüğünü belirtti. Kaçak silah ticaretine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.