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Bodrum açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum açıklarında insansız hava aracı ve mobil radarla tespit edilen toplam 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekleme: 14.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:43 / Editör: Edin Uslu
Bodrum açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Bodrum açıklarındaki hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 9 düzensiz göçmen ile beraberindeki 28 çocuk yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 18 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Bodrum açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı