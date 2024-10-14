Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Doların güçlü kalması altın fiyatları üzerinde baskı kuruyor ve yükselişini engelliyor. 2024 yılına 1963 TL'den başlayan gram altın bugün 3000 TL'ye dayanmış durumda!
Doların güçlü kalması altın fiyatları üzerinde baskı kuruyor ve yükselişini engelliyor. 2024 yılına 1963 TL'den başlayan gram altın bugün 3000 TL'ye dayanmış durumda!
Gram altının bu denli yükselişinde jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Borsa İstanbul'un ayı piyasasına geçiş yapması ektili oldu.
Bu hafta yatırımcılar Merkez Bankası'nın politika faizini açıklayacağı Perşembe günkü toplantıya kilitlendi.
Gram altın 2,931 TL
Çeyrek altın 4,965 TL
Yarım altın 9.900 TL
Cumhuriyet altını 20.250 TL
ONS altın 2,658 dolar
Gram altının bu denli yükselişinde jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Borsa İstanbul'un ayı piyasasına geçiş yapması ektili oldu.
Bu hafta yatırımcılar Merkez Bankası'nın politika faizini açıklayacağı Perşembe günkü toplantıya kilitlendi.
Gram altın 2,931 TL
Çeyrek altın 4,965 TL
Yarım altın 9.900 TL
Cumhuriyet altını 20.250 TL
ONS altın 2,658 dolar